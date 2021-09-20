Оренбург, 20 сентября, 2021, 06:57 — ИА Регнум. В историческом центре Оренбурга планируется создать большой велосипедный маршрут. Об этом во время инспектирования хода ремонтных работ на городских дорогах заявил глава минстроя Александр Полухин, сообщает пресс-служба мэрии.

ИА REGNUM Ремонт ул. Володарского

Сейчас в муниципалитете в рамках нацпроекта ремонтируют ул. Постникова и Володарского. Впервые на них заложены велосипедные дрожки.

Напомним, предусмотрен капремонт центральных магистралей. Его начали в начале августа, что вызвало недовольство горожан, который посчитали, что работы начинают слишком поздно и подрядчик может не успеть их выполнить в своевременно.

И.о. главы Оренбурга Сергей Салмин и министр Александр Полухин признали, что сейчас складывается непростая ситуация с дорогами по улицам Постникова и Володарского. Окончание ремонта в срок будет зависеть не только от скорости работ, но и от погодных условий. Если осень будет теплая и сухая, капитальный ремонт завершат вовремя. Если пойдут проливные дожди — работающие на улицах Постникова и Володарского подрядные организации будут усилены областными специалистами.