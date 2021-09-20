Кызыл, 20 сентября, 2021, 06:56 — ИА Регнум. В Туве зарегистрировано 13 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 с начала года, таким образом, достигло 178, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-служб министерства здравоохранения республики.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

По данным комиссии по установлению причин смертности, в январе скончались 21 человек, с февраля по июнь — 12. В июле зафиксировано уже 58 летальных исходов, а в августе — 82.

«Третья волна новой коронавирусной инфекции унесла наибольшее число заболевших из-за распространения штамма дельта, характеризующегося стремительным развитием тяжёлых осложнений», — отметили в минздраве.

Всего за весь период пандемии в республике от COVID-19 умерли 387 человек, из которых 369 имели сопутствующие хронические заболевания. В частности, почти две трети страдали патологиями сердечно-сосудистой системы, 20,4% — эндокринной системы, 9,8% — дыхательной системы и так далее. Средний возраст скончавшихся составил 67,7 лет.