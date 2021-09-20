Пекин, , 06:53 — REGNUM Участие в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) примет глава КНР Си Цзиньпин. Об этом 20 сентября сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин станет участником общих дебатов в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и выступит с важной речью. Глава Китая будет общаться с участниками саммита ГА ООН в дистанционном режиме по видеосвязи.

Напомним, открытие 76-ой сессии Генассамблеи ООН состоялось 14 сентября. С 21 сентября начнётся неделя встреч на высшем уровне, которая продлится до 27 сентября включительно. Сессия проходит в очном формате, ожидается, что на неделю высокого уровня в Нью-Йорк прибудут главы 83 государств, 43 руководителя правительств, а также главы МИД 23-х стран.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден впервые выступит с речью на Генассамблее ООН.

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