Глава КНР Си Цзиньпин примет участие в Генассамблее ООН в онлайн-режиме
Пекин, 20 сентября, 2021, 06:53 — ИА Регнум. Участие в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) примет глава КНР Си Цзиньпин. Об этом 20 сентября сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
Председатель КНР Си Цзиньпин станет участником общих дебатов в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и выступит с важной речью. Глава Китая будет общаться с участниками саммита ГА ООН в дистанционном режиме по видеосвязи.
Напомним, открытие 76-ой сессии Генассамблеи ООН состоялось 14 сентября. С 21 сентября начнётся неделя встреч на высшем уровне, которая продлится до 27 сентября включительно. Сессия проходит в очном формате, ожидается, что на неделю высокого уровня в Нью-Йорк прибудут главы 83 государств, 43 руководителя правительств, а также главы МИД 23-х стран.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден впервые выступит с речью на Генассамблее ООН.