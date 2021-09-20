Ульяновск, 20 сентября, 2021, 06:51 — ИА Регнум. В Ульяновской области вынесен приговор 52-летнему мужчине, которого обвинили в попытке убийства сожительницы. Он получил 6,5 года колонии, сообщает следственное управление СКР по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет

Преступление было совершено 3 мая 2021 года. По данным правоохранителей, фигурант уголовного дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался задушить в магазине свою сожительницу.

За женщину вступились посторонние, ей была своевременно оказана медицинская помощь.

Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ), назначив шесть лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в Ульяновской области вынесено судебное решение по делу о нападении на продавщицу в супермаркете. Продавщица получила ножевые ранения, нападавшую признали невменяемой.

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