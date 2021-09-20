Абакан, 20 сентября, 2021, 06:51 — ИА Регнум. Ветреная погода сохраняется в Хакасии, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

54.mchs.gov.ru Штормовой ветер

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По данным регионального гидрометцентра, 20 сентября в Хакасии ожидается усиление ветра 15−20 м/с. Местами порывы ветра достигнут 25 м/с.

Жителей республики призывают соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, В Приморье 21−23 сентября синоптики прогнозируют сильные и очень сильные дожди.

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