Якутск, , 06:58 — REGNUM Выборы в Якутии были конкурентными, и их результат было невозможно предсказать до самого конца. Об этом заявил Виталий Обедин, политобозреватель республики, где по предварительным итогам выборов депутатов Государственной думы представитель КПРФ отодвинул «единоросса» на второе место, сообщает 20 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Наталья Стрельцова © ИА REGMUM

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Эксперт, поддерживавший «справедливоросса» Федота Тумусова, тем не менее доволен победой в голосовании депутата Госсобрания региона Петра Аммосова. Ни один мандат от Якутии не достанется «Единой России», и это — главное, подчеркнул Виталий Обедин.

«По предварительным данным коммунисты сделали республику: и по спискам, и по одномандатному округу. Для нашего альянса это, конечно, поражение. Но Якутия в целом выиграла. «Красным» удалось консолидировать протестный электорат. Это было отличное, конкурентное голосование, когда невозможно было предсказать результат до самого конца. Я одновременно разочарован и доволен», — отметил Виталий Обедин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии по предварительным данным среди кандидатов-одномандатников на выборах в Госдуму РФ на первом месте оказался представитель КПРФ Пётр Аммосов с результатом 21,6%. За одномандатника от «Единой России», помощника руководителя «Союза строителей Якутии» Петра Черкашина проголосовали 20,05% избирателей, за действующего депутата Госдумы, справедливоросса Федота Тумусова — 19,5%, за предпринимателя Василия Николаева (партия «Новые люди») — 15,51%. Остальные кандидаты набрали менее 10%.