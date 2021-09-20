Усть-Коксинский район, Алтай, 20 сентября, 2021, 06:45 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки подтвердили 21 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Zdravalt.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

Диагноз подтвердился у жителей Усть-Коксинского (9 новых случаев), Онгудайского (+6), Майминского (+4) районов и Горно-Алтайска (+2). Таким образом, общее число зарегистрированных случаев в республике за весь период пандемии достигло 21 277.

«За сутки выздоровели 16 пациентов. По данным на 20 сентября, за весь период в регионе выздоровели 20 247 человек», — добавили в оперштабе.