Ростов-на-Дону, 20 сентября, 2021, 06:37 — ИА Регнум. Фактов фальсификации на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва в Ростовской области не зафиксировано. Это этом сообщил политолог, руководитель центра общественного наблюдения за выборами в Ростовской области Дмитрий Абросимов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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«Мы не имеем фактов изменения итогов голосования, не имеем фактов фальсификации, которые были бы доказаны и могли бы быть оспорены в суде», — сказал он в эфире телеканала «Дон 24».

Напомним, что в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября — в Ростовской области состоялись выборы депутатов Госдумы РФ, донского парламента и представительных органов власти ряда муниципальных образований.