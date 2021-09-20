Челябинск, , 06:36 — REGNUM «Единая Россия» одержала победу в Челябинской области на выборах депутатов Госдумы. Это следует из материалов ЦИК РФ.

Выборы

Иван Шилов © ИА REGNUM

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По четырём из пяти одномандатных округов в думу проходят представители ЕР. Это Владимир Павлов, Владимир Бурматов, Виталий Бахметьев и Олег Колесников. Ещё в одном округе победил справедливоросс Валерий Гартунг,

Также ЕР одержала победу по партийным спискам. Как сообщало ИА REGNUM, выборы проходили 17−19 сентября.