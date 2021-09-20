Ульяновск, 20 сентября, 2021, 06:34 — ИА Регнум. В Ульяновской области растёт суточный прирост выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативным данным, 19 сентября в регионе официально подтверждено 305 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Напомним, что свыше 300 носителей инфекции стали выявлять последние три дня.

Всего в Ульяновской области сделано 1 217 374 лабораторных исследования SARS-CoV-2. Под наблюдением находятся 14 444 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 79 567 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 70 991 пациент, умерли 2486 жителей.