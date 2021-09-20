Ростов-на-Дону, , 06:33 — REGNUM Более 10 тыс. наблюдателей следили за ходом трёхдневного голосования в Ростовской области. Порядка 250 граждан посетили общественный центр видеонаблюдения. Об этом сообщил первый заместитель главы Общественной палаты Ростовской области Юрий Зерщиков.

Наблюдатели Izbirkom.samregion.ru

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В центре видеонаблюдения была оборудована видеостена и организовано 20 автоматизированных рабочих мест, за которыми граждане могли увидеть, как проходит голосование на избирательных участках.

«Эта практика у нас впервые. <…> В любой момент можно было связаться с любым избирательным участком. В случае, когда происходила неординарная ситуация или были спорные моменты, мы выводили на экран конкретный избирательный участок, чтобы детально рассмотреть спорные ситуации», — сказал он в эфире телеканала «Дон 24».

ИА REGNUM сообщало, что выборы депутатов Госдумы восьмого созыва показали, что население выбирает народных избранников рационально. Так считает политолог, руководитель центра общественного наблюдения за выборами в Ростовской области Дмитрий Абросимов.

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