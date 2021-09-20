Ростов-на-Дону, 20 сентября, 2021, 06:26 — ИА Регнум. Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва показали, что население выбирает народных избранников рационально. Так прокомментировал ход голосования и первые результаты выборов политолог, руководитель центра общественного наблюдения за выборами в Ростовской области Дмитрий Абросимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

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«Выборы были конкурентные. Была реальная борьба. У нас есть ряд конкурентных округов: там до сих пор нет единого лидера. <…> Эти выборы показали, что население не просто выбирает. Оно выбирает рационально, тех кандидатов, которых хочет поддерживать. У нас политические партии выстроили свою стратегию совершенно по-новому. Не так, как было на предыдущих выборах. Эти выборы в Госдуму открывают новую веху в выборах России и новый цикл избирательной кампании на ближайшие пять лет», — отметил Абросимов в эфире телеканала «Дон 24».

ИА REGNUM напоминает, что в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября — в Ростовской области состоялись выборы депутатов Госдумы РФ, донского парламента и представительных органов власти ряда муниципальных образований.