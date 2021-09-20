Белгород, 20 сентября, 2021, 06:30 — ИА Регнум. Арбитраж Белгородской области удовлетворил многомиллионный иск администрации Белгорода к фонду поддержки армии, авиации и флота «Отечество», взыскав с последнего почти 23 млн рублей долга по аренде участка, а также неустойку «за неисполнение условий концессионного соглашения». Вердикт ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Суд

Концессионное соглашение, легшее в основу судебного спора, было заключено в августе 2013 года. Предполагалось, что фонд до 1 мая 2015 года проведёт реконструкцию имущественного комплекса для оздоровительного отдыха детей и взрослых круглогодичного использования в урочище «Липки» (Белгород). Фонд обязался также построить одно здание рекреационного назначения, согласовав это с мэрией, и вложить в реконструируемые объекты не менее 40 млн рублей. Также предполагалось, что после реконструкции в Липках будет налажена деятельность по организации оздоровительного отдыха «с предоставлением в летние месяцы (июнь — август) путёвок для отдыха детей со средней стоимостью путевки, установленной комиссией по государственному регулированию цен и тарифов Белгородской области» — не менее 220 путевок. Также на реконструированной территории планировалось проведение турслётов, сборов, спортивных соревнований и иного отдыха с сентября по май и во время школьных каникул в течение учебного года. Для реализации соглашения был подписан договор аренды участка площадью 71 182 кв. м.

Соглашение было расторгнуто в июне 2020 года, как и договор аренды. Хотя изначально срок действия заканчивался 9 августа 2028 года.

Причиной обращения властей в суд стало истребование неустойки за срыв реализации пунктов договора и невнесение арендной платы. Среди претензий — отсутствие оговоренного размера инвестиций в проект и нарушение сроков реконструкции.

Попечительский совет учрежденного группой депутатов и бизнесменов фонда возглавляет депутат Госдумы седьмого созыва («Единая Россия») и экс-мэр Белгорода Сергей Боженов. В активе фонда — ООО «Альтаир», созданное в 2014 году и работающее в сфере предоставления мест для временного проживания. Возможно, что именно через него планировалось организовывать отдых в Липках.

Претензии к фонду были предъявлены в мае 2021 года.