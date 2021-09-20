Биробиджан, 20 сентября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. От Еврейской АО по предварительным данным из одного созыва Госдумы РФ в другой перейдёт представитель «Единой России» Александр Петров. Он набрал на выборах 33,95% голосов, сообщает 20 сентября корреспондент ИА REGNUM на основании данных ЦИК России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Ближайший конкурент «единоросса» адвокат Константин Лазарев (КПРФ) получил по итогам голосования 18,54%. У остальных одномандатников — менее 10% голосов. Результат помощника действующего депутата ГД Василия Гладких (ЛДПР) — 7,37%, депутата Заксобрания ЕАО Владимира Дудина («Справедливая Россия») — 5,13%, сотрудника института развития образования Еврейской автономной области Татьяны Файн («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») — 4,18%, сотрудника аппарата федерального законодательного органа Марины Смирновой («Коммунисты России») — 3,89%, пенсионера Григория Зинича («Родина») — 2,64%.

17−19 сентября на выборы депутатов Госдумы РФ пришли 59,6% жителей ЕАО.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Еврейской автономной области на выборах в Госдуму РФ по предварительным данным отдали предпочтение партии «Единая Россия». Она набрала в ЕАО 55,25% голосов.