Ростов-на-Дону, 20 сентября 2021, 06:18 — REGNUM В Ростовской области нарушений общественного порядка на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва не допущено. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.
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В период трёхдневного голосования в охране общественного порядка приняли участие более 9 тыс. сотрудников органов внутренних дел. Полицейские несли службу с представителями Росгвардии, казаками, общественниками, работниками частных охранных организаций.
ИА REGNUM напоминает, что с 17 по 19 сентября в Ростовской области состоялись выборы депутатов Госдумы РФ, Законодательного собрания и представительных органов власти ряда муниципальных образований.
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