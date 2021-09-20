Горно-Алтайск, 20 сентября, 2021, 06:13 — ИА Регнум. На выборах в Государственную думу по федеральному округу в Республике Алтай лидирует партия «Единая Россия». По предварительным данным регионального избиркома, за неё проголосовали 38,14% избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Республики Алтай Центр видеонаблюдения за выборами в Республике Алтай

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Коммунистическая партия РФ занимает пока второе место с результатом 30,72% полученных голосов.

ЛДПР и партию «Справедливая Россия» поддержали 8,2 и 8,1% избирателей соответственно. Все остальные политические объединения пока набрали меньше 5% голосов.