Анадырь, , 06:51 — REGNUM На Чукотке на выборах депутатов Госдумы РФ VIII созыва за три дня проголосовали более 60% избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября со ссылкой на данные ЦИК РФ.

Выборы Congress of local and regional authorities

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По предварительным итогам лидирующие позиции занимает партия «Единая Россия» (46%). Всего в голосовании участвовали 18 тыс. 588 избирателей из списочных более 30 тыс.

КПРФ набрала 12,74%, ЛДПР — свыше 15,48%, «Справедливая Россия — За правду!» — 6,3%, «Новые люди» преодолели 5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке на 15:00 местного времени 19 сентября (06:00 мск) проголосовали на выборах депутатов Государственной думы РФ 54,94% избирателей.