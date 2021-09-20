Лондон, , 06:08 — REGNUM Встречу на полях сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединённых наций (ГА ООН) запланировали глава МИД Великобритании Элизабет Трасс и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. Об этом сказано в опубликованном 19 сентября сообщении постоянного представительства Соединенного Королевства при ООН.

Иранская ядерная программа Radiozamaneh.com

Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран состоится 20 сентября. Ключевой темой для обсуждения станет ситуация вокруг иранской ядерной программы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что не будет вести переговоры по возобновлению ядерной сделки на саммите МАГАТЭ в Вене.

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