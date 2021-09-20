Биробиджан, 20 сентября, 2021, 06:10 — ИА Регнум. Жители Еврейской автономной области на выборах в Госдуму РФ по предварительным данным отдали предпочтение партии «Единая Россия». Она набрала 55,25% голосов, сообщает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября по данным с сайта ЦИК РФ.

Наталья Хомутова Выборы

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На втором месте — КПРФ (19,8%), на третьем — ЛДПР (8,47%). За партию «Справедливая Россия — за правду» отдали свои голоса 3,63% избирателей Еврейской автономии, за «Новых людей» — 3,45%, за «Партию пенсионеров» — 2,08%, за «Коммунистов России» — 1,43%.

Остальные парии набрали в регионе менее 1% голосов. Явка на выборы в Госдуму в ЕАО составила 59,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Госдуму РФ проходили в России 17−19 сентября.