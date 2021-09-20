Владивосток, 20 сентября, 2021, 05:44 — ИА Регнум. В Приморье 21−23 сентября синоптики прогнозируют сильные и очень сильные дожди, грозы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь

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Наиболее интенсивные дожди ожидаются вечером 21 сентября, ночью и утром 22 сентября на большей территории Приморья, количество осадков от 15 до 45 мм за 12 часов и менее. В отдельных районах прогнозируются сильные дожди с количеством осадков до 50 мм. Порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду, на южном побережье — до 28 метров в секунду, в бухтах южного побережья ожидается накат и прибойная волна.

На большинстве рек ожидается подъем уровня воды до одного метра. В верховьях бассейна Уссури в центральных районах возможны резкие подъемы до 1,3 метра. При значительной интенсивности осадков возможны подтопления.

Спасательные и аварийные службы региона готовы к оперативному реагированию на возможные ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Урала выпал первый с весны снег.