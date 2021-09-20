Сиань, Китай, 20 сентября, 2021, 05:42 — ИА Регнум. Недавно в провинции Шэньси на северо-западе Китая родился новый детеныш панды, выращенной в неволе, сообщило провинциальное бюро лесного хозяйства, передает 19 сентября агентство Синьхуа.

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Днем по местному времени 15 сентября восьмилетняя циньлинская большая панда по имени Мин Мин родила детеныша женского пола весом 136 граммов в Исследовательском центре Циньлинском центре большой панды. В 2021 году в центре родилось пять детенышей, что увеличило число пленных больших панд в Циньлинском центре до 37.

Циньлинская большая панда — это подвид большой панды, впервые признанный в 2005 году. У этих животных меньший и более круглый череп, более короткая морда и меньше шерсти, чем у более знакомого сычуаньского подвида.