Кызыл, 20 сентября, 2021, 05:39 — ИА Регнум. В Туве стали известны предварительные результаты голосования на выборах в Госдуму РФ по федеральному округу. По данным республиканского избиркома, за партию «Единая Россия» проголосовали более 88% избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата со страницы врио главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте» Выборы в Туве

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Всего правящую партию поддержали почти 78,5 тыс. жителей.

На втором месте расположилась КПРФ с результатом 3,15% или 2,8 тыс. полученных голосов. Тройку лидеров неожиданно замкнула партия «Новые люди», которую выбрали почти 2,2 тыс. человек или 2,44%.

Добавим, что в течение трёх дней, с 17 по 19 сентября, жители Тувы также выбирали главу республики. Как сообщало ИА REGNUM, предварительно победу одерживает действующие врио руководителя региона Владислав Ховалыг.