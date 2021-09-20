Чжэнчжоу, Китай, 20 сентября, 2021, 05:37 — ИА Регнум. Проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в Центральном Китае, которая сильно пострадала от ливней в июле, в результате чего с 19 сентября было объявлено чрезвычайное реагирование на наводнения IV уровня, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) Melissa Parrish Ливень

На провинцию обрушились сильные ливни, при этом среднее количество осадков в городах Цзиюань, Саньмэнься и Хэби в период с 17 по 19 сентября достигло 117,2 мм, 110,8 мм и 106,4 мм соответственно, сообщило провинциальное метеорологическое бюро.

Среди метеорологических станций провинции 505 зафиксировали количество осадков более 100 мм, при этом наибольшее количество осадков в 235 мм зарегистрировано в городе Аньян. Ожидается, что проливные дожди могут вызвать внезапные наводнения, заболачивание и геологические катастрофы в провинции.