Пекин, 20 сентября, 2021, 05:34 — ИА Регнум. Министерство общественной безопасности Китая высоко оценило работу более 10 000 полицейских подразделений и около 60 000 сотрудников за их высокий профессионализм и самоотверженность в этом году, сообщает 19 сентября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция Китая

Подразделения и отдельные лица получили высокую оценку за их выдающийся вклад в различных областях, таких как общественная безопасность на уровне общин, борьба с организованной преступностью и мафиозными группировками, а также борьба с эпидемиями.

Пропаганда образцов для подражания стала важной частью общенациональной кампании по улучшению поведения в органах общественной безопасности, начатой в этом году.