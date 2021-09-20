Красноярск, , 05:34 — REGNUM В Красноярском крае по результатам обработки данных более 500 участковых избирательных комиссий (около четверти голосов избирателей) победу на выборах в Госдуму РФ и региональное Заксобрание одерживает «Единая Россия».

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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На выборах в Госдуму ЕР получила 34,5% голосов, КПРФ — 21,8%, ЛДПР — 13,9%, «Новые люди» — 8%, «Справедливая Россия — патриоты — за правду» — 5,9%, «Зелёные» — 4,2%, «Партия пенсионеров» — 2,9%, «коммунисты России» — 2,1%, «Зелёная альтернатива» — 0,9%, «Родина» — 0,8%, «Яблоко» — 0,8%, «Свобода и справедливость» — 0,7%, «Партия роста» — 0,2%, «Гражданская платформа» — 0,2%.

В одномандатных округах лидируют кандидаты от ЕР: Юрий Швыткин (38,5%), Александр Дроздов (27,5%), Виктор Зубарев (34,2%), Алексей Веллер (38,5%).

На выборах в Заксобрание после обработки примерно четверти голосов также лидирует «Единая Россия».

Данные по единому краевому избирательному округу следующие: ЕР получила 31%, КПРФ — 20%, ЛДПР — 15%, «Новые люди» — 8%, «Справедливая Россия — патриоты — за правду» — 6,6%, «Зелёные» — 6,3%, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 4,2%, «Коммунисты России» — 2,64%, «Родина» — 1,44%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае 17−19 сентября 2021 года проходили выборы в Госдуму РФ и региональное Заксобрание.

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