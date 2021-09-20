Горно-Алтайск, 20 сентября, 2021, 05:34 — ИА Регнум. В Республике Алтай подтвердили два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончались 60-летний житель Горно-Алтайска и 81-летний житель Усть-Коксинского района.

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«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии», — отметили в оперштабе.

Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 за весь период пандемии достигло 337. Ещё 47 человек умерли от сопутствующих заболеваний на фоне заражения коронавирусом.