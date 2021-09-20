Китай ужесточил правила работы онлайн-репетиторов
Пекин, 20 сентября, 2021, 05:32 — ИА Регнум. Китайские власти ужесточили правила утверждения учебных заведений, предоставляющих услуги онлайн-репетиторства по учебным программам для учащихся, сообщает 18 сентября агентство Синьхуа.
Существующие учебные заведения онлайн-обучения должны приостановить зачисление и взимание платы до получения разрешений на эксплуатацию, говорится в циркуляре, выпущенном Министерством образования и пятью другими национальными органами страны.
Учебные заведения онлайн-обучения должны представлять материалы в органы образования провинциального уровня для рассмотрения и получения разрешений, говорится в циркуляре. Учебные заведения онлайн-обучения для учащихся с обязательным образованием должны зарегистрироваться в качестве некоммерческих организаций.
В документе также содержится настоятельный призыв к административным органам завершить обзор всех зарегистрированных онлайн-учебных заведений к концу этого года.