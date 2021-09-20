Пекин, 20 сентября, 2021, 05:32 — ИА Регнум. Китайские власти ужесточили правила утверждения учебных заведений, предоставляющих услуги онлайн-репетиторства по учебным программам для учащихся, сообщает 18 сентября агентство Синьхуа.

Цитата х/ф «Идиократия», реж. Майк Джадж, 2006, США Тренд в образовании

Существующие учебные заведения онлайн-обучения должны приостановить зачисление и взимание платы до получения разрешений на эксплуатацию, говорится в циркуляре, выпущенном Министерством образования и пятью другими национальными органами страны.

Учебные заведения онлайн-обучения должны представлять материалы в органы образования провинциального уровня для рассмотрения и получения разрешений, говорится в циркуляре. Учебные заведения онлайн-обучения для учащихся с обязательным образованием должны зарегистрироваться в качестве некоммерческих организаций.

В документе также содержится настоятельный призыв к административным органам завершить обзор всех зарегистрированных онлайн-учебных заведений к концу этого года.