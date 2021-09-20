Пекин, 20 сентября, 2021, 05:29 — ИА Регнум. Власти Китая снизили тесты на COVID-19 в большинстве лечебных заведений страны, сообщает агентство Синьхуа.

Russian.news.cn Тест на COVID-19 в Китае

Национальная администрация безопасности здравоохранения Китая (NNSA) обратилось к местным органам здравоохранения с просьбой снизить цену на проведение тестов на COVID-19 в государственных больницах.

По состоянию на 17 сентября власти в 30 провинциальных регионах страны, включая провинции Гуандун и Хубэй, снизили цену, в основном до 60 юаней ($9,3) или ниже на человека за один тест, сообщило NHSA. Цена за тестирование группы из 10 человек была снижена максимум до 15 юаней с человека.