Пекин, 20 сентября, 2021, 05:26 — ИА Регнум. Материковая часть Китая сообщила о 28 новых локальных случаях передачи COVID-19, которые пришлись на провинцию Фуцзянь, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР, передает 20 сентября агентство Синьхуа.

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Также сообщалось о 21 новом завезенном случае, в том числе девять в провинции Юньнань, четыре в Шанхае, по два — в провинциях Чжэцзян, Сычуань и Гуанси-Чжуанском автономном района, по одному — в провинциях Фуцзянь и Шаньдун.

Было сообщено о двух новых случаях подозрения на инфекцию, но не было зарегистрировано ни одного нового случая смерти, связанного с COVID-19, говорится в заявлении комиссии.