Пекин, 20 сентября, 2021, 05:22 — ИА Регнум. 28-я Пекинская международная книжная ярмарка, на которой было заключено более 7300 сделок, в том числе 4835 соглашений или заказов на экспорт авторских прав, завершилась, сообщает 18 сентября агентство Синьхуа.

Книжные полки

Пятидневное мероприятие, проходившее как онлайн, так и оффлайн в условиях пандемии COVID-19, привлекло около 2200 экспонентов из 105 стран и регионов по всему миру.

В общей сложности было выставлено 300 000 видов книг, и в ходе мероприятия было проведено более 1000 мероприятий по культурному и деловому обмену между представителями разных стран.