Кемерово, , 05:22 — REGNUM В Кемеровской области явка избирателей на 18:00 (время местное) 19 сентября составила 69,87%. Об том сообщила председатель избирательной комиссии региона Светлана Демидова.

Выборы в Кемерове Мэрия Кемерова

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«За время работы избирательной комиссии Кузбасса поступило шесть жалоб, ответы уже даны всем заявителям. Также поступило порядка 20 письменных обращений за разъяснениями выборного законодательства», — рассказала Демидова.

Напомним, что на территории региона проходило 19 избирательных кампаний: выборы в Государственную думу Российской Федерации восьмого созыва, совет народных депутатов в Кемерове и Новокузнецке, депутатов представительных органов местного самоуправления, а также довыборы в областной парламент по 22-му Мысковскому избирательному округу.