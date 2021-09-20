Улан-Удэ, , 05:21 — REGNUM В Бурятии на выборах депутатов Государственной думы РФ по одномандатному округу побеждает представитель «Единой России», министр спорта и молодёжной политики республики Вячеслав Дамдинцурунов, набравший 114,6 тыс. голосов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в республиканской избиркоме.

Вячеслав Дамдинцурунов Личная страница министра спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслава Дамдинцурунова в соцсети «ВКонтакте»

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Расположившийся на втором месте кандидат от КПРФ Баир Цыренов, по предварительным данным, получил поддержку 60,3 тыс. избирателей.

Выдвинутый партией «Зелёные» стилист Сергей Зверев набрал 22,7 тыс. голосов. За Игоря Бобкова из Партии пенсионеров проголосовали 22,4 тыс. человек.

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