Лондон, 20 сентября, 2021, 05:20 — ИА Регнум. Пять энергокомпаний уже закрылись, ещё 40 могут объявить о своём банкротстве в ближайшее время из-за роста цен на газ в Великобритании. Об этом 19 сентября сообщила Financial Times.

Газ

К газовым сетям в стране подключены 22 миллиона домохозяйств, при этом 38% газа идёт на отопление жилья, а 29% на выработку электроэнергии. Две трети домохозяйств защищены от колебаний цен на голубое топливо на рынке, осуществляя оплату по стандартным либо предоплаченным тарифам. Это стало возможным благодаря тому, что энергокомпании сейчас тратят резервы, накопленные до повышения цен на газ.

Но уже пять энергокомпаний не выдержали рост цен на газ и объявили о банкротстве. Эти компании обслуживали около 570 тыс. домохозяйств. При этом аналитики издания предполагают, что это лишь начало волны банкротств, связанных с повышением цен на газ. По предварительным данным, на грани банкротства находятся около 40 мелких энергокомпаний в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало об остановке двух заводов по производству удобрений на севере Англии из-за ситуации с ростом цен на газ в ЕС.