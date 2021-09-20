20 сентября 2021 | Время чтения 4 мин

Решит ли Святой престол по Афганистану разыгрывать партию только с Вашингтоном или станет работать с Россией тоже? У Москвы есть свои возможности. Есть и большая заинтересованность в том, чтобы Афганистан стабилизировался и не стал экспортером радикальной исламистской идеологии в другие страны.

Станислав Стремидловский, , 09:09 — REGNUM



Собор Святого Петра. Ватикан

Организации по оказанию гуманитарной помощи жителям Афганистана сталкиваются с растущими проблема из-за сложностей с поставками и приближающейся зимы. По словам главы немецкого отделения католической благотворительной организации Caritas International Оливера Мюллера, в горной стране уже голодают около 14 миллионов человек. Мюллер приветствовал тот факт, что на последней конференции доноров ООН для Афганистана было собрано около одного миллиарда евро. По его словам, это «дает афганскому народу сигнал о том, что он не будет забыт и не будет наказан за правительство, которое не выбирал». То есть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Теперь задачи политиков, отмечает Мюллер, совместить обещания помочь с получением гарантий безопасности от движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы гуманитарные поставки распределялись «независимыми и нейтральными организациями». Он подчеркнул, что есть основания надеяться на то, что новые афганские власти «очень заинтересованы в продолжении поставок помощи» в страну.

Однако этой проблемой внимание католиков и Ватикана к Афганистану не ограничивается. Есть и другие вопросы, которые оказываются переплетенными друг с другом и носят стратегический характер. Глава отдела по связям с общественностью британской католической организации «Помощь Церкви в нужде» (ACN) Джон Понтифекс считает, что «для христиан и других религиозных меньшинств в Афганистане захват власти в стране талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является катастрофой», а происходящее ему напомнило о «поездке в Сирию и Ирак, где я встретил преследуемые религиозные меньшинства, отчаявшиеся бежать от таких джихадистов, как боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Речь идет о небольшой христианской общине в Афганистане, численность которой определяют максимум в 12 тысяч человек (при этом ряд источников утверждают, что марониткой по вероисповеданию является супруга бывшего президента страны Ашрафа Гани). Хотя мулла Абдул Барадар, лидер политического крыла талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), продолжает Понтифекс, заявил о том, что движение не станет ограничивать права религиозных меньшинств и позволит им без ограничений исповедовать свою веру, «среди меньшинств видно большое нежелание верить им на слово», поскольку «меньшинствам трудно представить, что новый режим талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет чем-то отличаться от старого, когда христианам и другим, как сообщается, приходилось носить желтые повязки и вешать флаги на дома, живя в страхе перед поркой, членовредительством и казнями».

Афганцы в аэропорту Кабула (сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries

Но станет ли ситуация в Афганистане предметом внимания Ватикана и если да, то в каком качестве? С одной стороны, сравнение ситуации с афганскими христианами и ближневосточными нельзя назвать корректным. Все-таки Ближний Восток — это родина христианства, местные Церкви родились вместе с Христом, на протяжении веков они играли и играют важное значение в жизни региона, обильно усеянного христианскими святынями. Ничего подобного об Афганистане сказать нельзя. С другой стороны, обстоятельства интервенции войск западной коалиции во главе с США в горную республику и выхода из нее дают Святому престолу основания говорить с Вашингтоном и европейскими столицами о принципах западной внешней и военной политики в целом и желательных — с точки зрения Ватикана — изменениях ее. Кое-что в этом отношении проясняет редакционная публикация журнала американских иезуитов America с характерным заголовком «Уроки Афганистана: демократию нельзя экспортировать силой, что бы ни говорили «эксперты». И первый тезис: попытка навязать Афганистану «политическую и социальную современность», которая «игнорировала историческую и культурную сложность этой страны», является «наихудшей разновидностью националистического высокомерия» со стороны американцев и показала, что США в настоящее время не могут позиционировать себя в мире «образцом демократии».

Второй: Вашингтон не может ограничиваться только военным инструментарием. Администрации президента США Джо Байдена нужно приобрести «новые навыки мягкой силы и размять старые дипломатические мускулы». В краткосрочной перспективе это потребует восстановления прежних компетенций Государственного департамента, которые в значительной степени были утрачены во времена Трампа. Помимо того, необходимо внимательно оценить роль «экспертов», «самозванного класса аналитиков», которые способствовали проведению «политики неудач» в Афганистане. Они убеждали в успешности американской модели строительства новой афганской государственности, которая рухнула в одночасье после вывода войск США. Вашингтону предлагается вступить в диалог с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). США и другие западные державы «по-прежнему обладают значительными рычагами влияния на их правительство», поскольку только в Соединенных Штатах хранятся так нужные новому режиму более 7 миллиардов долларов, принадлежащих Афганистану. Понятно, почему журнал американских иезуитов обращается к своему правительству. Но изложенные им тезисы подыгрывают Святому престолу, который не силен дивизиями, но зато ватиканская дипломатия является одной из лучших в мире.

Белый дом. США (сс) The White House

Вопрос в том, решит ли Святой престол по Афганистану разыгрывать партию только с Вашингтоном или станет работать с Москвой тоже. У России есть свои возможности. Есть и большая заинтересованность в том, чтобы Афганистан стабилизировался и не стал экспортером радикальной исламистской идеологии в другие страны. При этом в Москве находится апостольский нунций архиепископ Джованни д'Аниелло, который представляет интересы Святого престола в России и Узбекистане, а последнее государство является единственным в Средней Азии, активно поддерживающим талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Со временем станет понятно, как Ватикан распорядится этим ресурсом.