Пекин, 20 сентября, 2021, 05:18 — ИА Регнум. Недавно в Музее императорского дворца в Пекине открылась выставка, демонстрирующая вечную красоту Дуньхуана, города на Шелковом пути в северо-западной китайской провинции Ганьсу, сообщает 19 сентября агентство Синьхуа.

Пекин

Благодаря 188 культурным реликвиям из музея и Академии Дуньхуана, выставка позволяет публике познакомиться с историей Дуньхуана, узнать о строительстве древних пещер и ощутить очарование скульптур и настенных росписей. Она также демонстрирует достижения двух учреждений в защите культурного наследия и продвижении традиционной китайской культуры в разные исторические периоды.

Благодаря выставке, которая продлится до ноября, посетители также смогут узнать об усилиях Китая по защите традиционной культуры и собственного культурного наследия.