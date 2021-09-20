Улан-Батор, 20 сентября, 2021, 05:15 — ИА Регнум. Монголия подписала соглашение о строительстве гидроэлектростанции в западной части страны с китайскими компаниями, сообщает министерство энергетики Монголии, передаёт 18 сентября агентство Синьхуа.

В Монголии на реке Ховд

Китайская энергетическая строительная корпорация (PowerChina) совместно с компанией PowerChina Chengdu Engineering Corp Ltd. построит гидроэлектростанцию Эрдэнэбурен на реке Ховд в Эрдэнэбурен-соум (административное подразделение) Ховдского аймака в ближайшие пять лет за счет льготного кредита от правительства Китая, говорится в заявлении Министерства энергетики страны.

Гидроэлектростанция мощностью 90 МВт считается критически важной для обеспечения долгосрочных поставок энергии в западную Монголию и создания основы для развития возобновляемых источников энергии в регионе.