Якутск, 20 сентября, 2021, 05:19 — ИА Регнум. По предварительны итогам голосования на выборах в Госдуму РФ в Якутии победила партия КПРФ. Её результат — 35,15%, «Единой России» — 33,22%, сообщает 20 сентября корреспондент ИА REGNUM на основании данных ЦИК РФ.

Burkprf.ru Флаг КПРФ

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На третьем месте партия «Новые люди», набравшие 9,87% голосов, на четвёртом — «Справедливая Россия — за правду» (8,19%), на пятом — ЛДПР (5,14%). У «Партии пенсионеров» — 1,54%, у «Коммунистов России» — 1,27%, у «Яблока» — 1,05%, у «Российской партии свободы и справедливости» — 0,56%.

Остальные политические объединения поддержали менее половины процента жителей республики. Явка якутян на выборы составила 47,28%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии по предварительным данным среди кандидатов-одномандатников на выборах в Госдуму РФ на первом месте оказался представитель КПРФ, депутат Госсобрания Якутии Пётр Аммосов. Он обогнал «единоросса» перевесом в 4940 голосов и набрал 21,6%.