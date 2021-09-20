Кемерово, 20 сентября, 2021, 05:10 — ИА Регнум. В Кемеровской области сегодня днём, 20 сентября, ожидаются кратковременные дожди, усиление ветра 7−12 м/с, местами порывы до 19 м/с, похолодание. На дорогах ухудшение видимости при осадках до 2−4 км. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

76.mchs.gov.ru Ветер

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Кузбасское управление МЧС России рекомендует жителям области соблюдать необходимые меры предосторожности при ухудшении погодных условий.

«Если сильный ветер застал вас на улице, не стоит пережидать непогоду около стен домов (так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов), вблизи рекламных конструкций, недостроенных зданий, под деревьями, а также, по возможности, не паркуйте автомобили вблизи них. По возможности, паркуйте автомобили в гаражах и на закрытых стоянках. На время непогоды рекомендуется закрыть форточки и окна, а также заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком», — говорится в сообщении ведомства.