Пекин, 20 сентября, 2021, 05:06 — ИА Регнум. Новый банк развития БРИКС выпустил облигации в юанях на сумму 2 млрд юаней ($310 млн) на рынке межбанковских облигаций Китая со сроком погашения пять лет, в результате чего общая сумма непогашенных облигаций в юанях, выпущенных банком, достигла 17 млрд юаней, сообщает 18 сентября агентство Синьхуа.

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Чистая выручка от продажи облигаций будет использована для общих корпоративных ресурсов банка и будет использована для финансирования инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах банка, говорится в пресс-релизе.

Вице-президент и финансовый директор банка Лесли Маасдорп заявил, что банк намерен стать постоянным эмитентом как на международных, так и на местных рынках своих стран-членов, чтобы создать прочную кредитную историю и обеспечить лучшую ликвидность и возможности диверсификации для инвесторов.

Банк со штаб-квартирой в Шанхае был создан странами БРИКС, а именно Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой. Банк официально открылся в июле 2015 года.