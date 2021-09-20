Чита, 20 сентября, 2021, 05:05 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где с 17 по 19 сентября проходили выборы депутатов Государственной думы и руководителей муниципальной власти, по предварительным данным ЦИК, лидирует «Единая Россия».

Resizia Выборы

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За эту партию проголосовали 36.26% избирателей. Далее следует: КПРФ (20,35%), ЛДПР (13,22%), «Новые люди» (10,63%), «Справедливая Россия — За правду» (7,74%).

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Забайкалье необходимо было избрать двух глав муниципальных районов, 79 глав городских и сельских поселений. В девяти районах состоялись выборы депутатов Советов районов и в 86 городских и сельских поселениях — депутатов Советов поселений. В 2016 году явка избирателей в Забайкалье составила 38,85%.

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