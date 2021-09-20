Горно-Алтайск, 20 сентября, 2021, 05:05 — ИА Регнум. На выборах в Государственную думу РФ по одномандатному округу в Республике Алтае лидируют представители «Единой России» и КПРФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные республиканского избиркома.

Иван Шилов ИА REGNUM Алтай

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По предварительным результатам, единоросс Роман Птицын набрал 20,6 тыс., коммунистка Мария Дёмина — 19,9 тыс. голосов. Кандидат от «Справедливой России» Алексей Тюхтенев получил поддержку почти 9,8 тыс. избирателей. За либерал-демократа Дмитрия Софронова проголосовали чуть больше 3,5 тыс. жителей.

Всего признаны действительными менее 62,9 тыс. бюллетеней.