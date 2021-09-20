Саратов, 20 сентября, 2021, 05:01 — ИА Регнум. В Саратовской области на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва по одномандатным избирательным округам обработаны от 30,25% до 52,83% протоколов УИК. Обработка бюллетеней продолжается, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cikrf.ru Саратовская область. Предварительные данные по округам

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На 18:00 (за два часа до закрытия участков) в последний день голосования на выборах депутатов Госдумы в регионе явка составила 50,94%. По итогам первого дня голосования показатель был на уровне 20,49%.

Напомним, в Саратовской области в дни выборов на 625 избирательных участках и в 47 территориальных избирательных комиссиях было организовано видеонаблюдение.

Помимо депутатов Госдумы РФ, в Саратове выбирали еще и депутатов городской думы. На одном из участков, который был организован в здании администрации Заводского района Саратова, в преддверии первого дня выборов произошёл инцидент с проникновением неизвестных.

Как ИА REGNUM ранее сообщало, в столице региона 18 и 19 сентября также проходили основные мероприятия программы Дня города.