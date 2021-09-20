Пекин, 20 сентября, 2021, 04:57 — ИА Регнум. По данным министерства культуры и туризма Китая, в первой половине 2021 года было совершено в общей сложности 1,87 млрд поездок внутри страны, сообщает 18 сентября агентство Синьхуа.

Туризм. Япония

Общий доход внутреннего туристического рынка страны превысил 1,6 трлн юаней ($248 млрд), заявил на пресс-конференции официальный представитель министерства Ван Сяофэн.

С оживлением туристического рынка после Праздника весны 2021 года оба показателя выросли примерно до 60% от уровня за тот же период в 2019 году, сказал Ван.