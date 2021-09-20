Кызыл, 20 сентября, 2021, 04:54 — ИА Регнум. В Туве стали известны предварительные результаты голосования на выборах главы республики. По данным республиканского избиркома, действующий врио руководителя региона представитель «Единой России» Владислав Ховалыг набирает более 90% голосов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Rtyva.ru Владислав Ховалыг и Шолбан Кара-оол

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За него проголосовали более 91 тыс. местных жителей. Всего признаны действительными менее 100 тыс. бюллетеней.

Ближайшие преследователи — кандидаты от КПРФ Чойгана Седен-оол и партии «Зелёные» Айланмаа Кан-оол набрали по 2,7 и 2,3% голосов соответственно.