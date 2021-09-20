Хабаровск, , 04:55 — REGNUM По предварительным итогам голосования на выборах губернатора Хабаровского края после обработки почти 80% бюллетеней уверенно лидирует действующий врио губернатора Михаил Дегтярёв — у него уже больше половины голосов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Дегтярев Пресс-служба правительства Хабаровского края

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На утро 20 сентября Дегтярев набрал 57,64% голосов, кандидат от партии «Справедливая Россия — За правду» Марина Ким — 24,5%, кандидат от «Партии пенсионеров» Владимир Парфёнов — 10,26%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае одними из последних на Дальнем Востоке в 20:00 по местному времени (13:00 по мск) 19 сентября закрылись все 775 избирательных участков в регионе.