Пекин, 20 сентября, 2021, 04:52 — ИА Регнум. Китай расширит использование своей валюты (юаня) в трансграничных платежах на фоне усилий по продвижению интернационализации юаня, говорится в отчете центрального банка страны, сообщает 18 сентября агентство Синьхуа.

Finance.ifeng.com Юань

Подписание Регионального соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве будет способствовать дальнейшему росту торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, тем самым предоставляя больше возможностей для использования юаня в торговой и инвестиционной деятельности, говорится в докладе Народного банка Китая.

В докладе говорится, что на основе расчетов по торговле товарами, деноминированными в юанях, которые неуклонно развиваются, Китай увеличит использование валюты в трансграничной электронной торговле.

Чтобы продвинуть интернационализацию юаня, страна также изучит больше возможностей для инвестиций и финансирования в юанях, активизирует сотрудничество в области валютных расчетов с другими странами и улучшит инфраструктуру для расчетов и клиринга в юанях.

Трансграничное использование юаня, включая платежи и поступления, выросло на 44,3 процента в годовом исчислении до 28,39 трлн юаней (около $4,4 трлн) в 2020 году, что является рекордным показателем, свидетельствуют данные отчета.