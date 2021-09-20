Казань, 20 сентября, 2021, 04:52 — ИА Регнум. В Татарии, по данным ЦИК РФ, на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва по одномандатным избирательным округам количество обработанных бюллетеней варьируется в зависимости от округа — от 23,39% до 37,63%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Обработка протоколов. Предварительные итоги

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На 18−00 (за два часа до закрытия участков) в последний день голосования на выборах депутатов Госдумы в регионе явка составила 74,93%. По итогам первого дня свои голоса отдали 32,1% избирателей, в том числе 5,4% проголосовали на дому.

Напомним, в республике в дни выборов работали 2810 избирательных участков, на которых было установлено свыше 5 тыс. камер видеонаблюдения.

Помимо выборов в Госдуму, в эти дни прошли довыборы в Госсовет РТ, довыборы депутатов органов местного самоуправления в 43-х районах республики.