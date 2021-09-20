Пекин, 20 сентября, 2021, 04:48 — ИА Регнум. Почтовая промышленность Китая сообщила о значительном росте доходов от бизнеса за первые восемь месяцев этого года, показали официальные данные, сообщает 19 сентября агентство Синьхуа.

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По данным Государственного почтового бюро КНР, за этот период сектор заработал в общей сложности 816,54 млрд юаней (около $126,6 млрд), увеличившись на 20,1% в годовом исчислении. Только в августе доходы от бизнеса сектора выросли на 15% в годовом исчислении до 102,01 млрд юаней.

Компании экспресс-доставки Китая обработали 67,32 млрд посылок с января по август, что на 40,1% больше, чем годом ранее. Выручка их бизнеса за этот период составила 650,94 млрд юаней, что на 23,4% больше в годовом исчислении.