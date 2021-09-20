Барнаул, 20 сентября, 2021, 04:46 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где с 17 по 19 сентября выбирали не только депутатов Государственной думы, но и краевого парламента, после обработки 77% бюллетеней лидирует «Единая Россия». За эту партию проголосовали более 33,61% избирателей. От неё почти не отстаёт КПРФ — 30,46%.

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Далее следуют: «Справедливая Россия — За Правду» — 9,95%, ЛДПР — 9,35%. «Новые люди» — 5,97%. Партия пенсионеров — 2,54%, «Коммунисты России» — 2,25%.

Остальные партии: «Яблоко», «Зелёные», «Родина», Партия свободы и справедливости, «Зелёная альтернатива», «Партия Роста» и «Гражданская платформа» набрали менее 1% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае по итогам трёхдневного голосования явка составила 41,15%, тогда как 2016 году на избирательные участки пришли более 50% жителей региона.

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